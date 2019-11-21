В Азербайджане действует 170 индийских компаний

21 ноября 2019 20:38 (UTC+04:00)

В Азербайджане действует 170 компаний с индийским капиталом. Об этом сообщил во время выступления на бизнес-делегации Конфедерации индийской промышленности вице-президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Вугар Зейналов, сообщает Trend.

Также Зейналов выразил надежду, что в ближайшем будущем это число увеличится минимум в десять раз.

Комментируя перспективы развития двухсторонних инвестиций, вице-президент сообщил, что туризм является одной из наиболее перспективных сфер, в которых страны могут развивать отношения: "Например, с начала года Азербайджан принял 40 тысяч туристов из Индии. Но это небольшая цифра, если учесть, что общий поток прибывших туристов превысил два миллиона человек."

Другой сферой, в которой сотрудничество с Индией открывает обеим сторонам большие перспективы развития двусторонних отношений, является ИКТ, отметил Зейналов. Так как Индия достигла больших успехов в развитии сферы информационных технологий, то Азербайджан был бы рад перенять опыт и получить разного вида помощь для развития этой сферы в молодом, но имеющим большие научные традиции, рынке Азербайджана

В заключении Зейналов отметил, что подобные встречи имеют важное значение и глубокую историю, насчитывающую столетия, если не тысячелетия.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан подготовил меморандум с Индией по защите окружающей среды
Общество 20:18
Азербайджан и Индия обсуждают прямое авиасообщение
Бизнес 20:17
В Баку обсудят вклад швейцарских университетов в развитие туризма в Азербайджане (ФОТО)
Туризм 14:45
В Ферганской долине Узбекистана построят первые два небоскреба
Бизнес 11:43
Индия провела учебные пуски баллистических ракет, способных нести ядерное оружие
Другие страны 00:45
Посол Индии: «Бакинская высшая школа нефти- одна-из самых современных учебных заведений в регионе
Общество 20 ноября 17:22
Лента новостей
ЕБРР инвестирует $40 млн в розничную отрасль Узбекистана
Бизнес 20:47
Грузия объявит тендер на проектирование и строительство газосборника
Энергетика 20:45
Микаил Джаббаров: Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос более чем на 25 % (ФОТО)
Экономика 20:44
Азербайджанский композитор и режиссер удостоены премии Сергея Вайнштейна в России (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 20:20
Азербайджан подготовил меморандум с Индией по защите окружающей среды
Общество 20:18
Азербайджан и Индия обсуждают прямое авиасообщение
Бизнес 20:17
Депутат:Свыше 740 тыс. членов ПЕА активно участвуют в общественно-политической жизни страны
Политика 20:10
Грузинская компания Anka Fair Trade развивает выращивание органического фундука
Бизнес 20:01
США и Казахстан договорились о создании регионального рынка электроэнергии ЦА
Энергетика 19:53