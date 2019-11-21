В Азербайджане действует 170 индийских компаний

В Азербайджане действует 170 компаний с индийским капиталом. Об этом сообщил во время выступления на бизнес-делегации Конфедерации индийской промышленности вице-президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Вугар Зейналов, сообщает Trend.

Также Зейналов выразил надежду, что в ближайшем будущем это число увеличится минимум в десять раз.

Комментируя перспективы развития двухсторонних инвестиций, вице-президент сообщил, что туризм является одной из наиболее перспективных сфер, в которых страны могут развивать отношения: "Например, с начала года Азербайджан принял 40 тысяч туристов из Индии. Но это небольшая цифра, если учесть, что общий поток прибывших туристов превысил два миллиона человек."

Другой сферой, в которой сотрудничество с Индией открывает обеим сторонам большие перспективы развития двусторонних отношений, является ИКТ, отметил Зейналов. Так как Индия достигла больших успехов в развитии сферы информационных технологий, то Азербайджан был бы рад перенять опыт и получить разного вида помощь для развития этой сферы в молодом, но имеющим большие научные традиции, рынке Азербайджана

В заключении Зейналов отметил, что подобные встречи имеют важное значение и глубокую историю, насчитывающую столетия, если не тысячелетия.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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