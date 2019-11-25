В Грузии проходит грузино-японский бизнес-форум

БАКУ /Trend/ - В Тбилиси проходит грузино-японский бизнес-форум с участием представителей более 100 грузинских и более 30 японских компаний, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на "Первый канал Грузии".

Среди участников такие компании, как TOYOTA, MITSUBISHI, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), ITOCHU и другие.

Свои приветствия участникам бизнес-форума адресовали заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Николоз Алавидзе, заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили и посол Японии в Грузии Тадахару Уехара.

На форуме грузинская сторона представила японским компаниям информацию о возможностях бизнеса и управления рисками в Грузии. Обсуждения были сосредоточены на поддержке Японии и перспективных планах, которые должны укрепить деловые связи между двумя странами .

Данный бизнес-форум является пятым мероприятием, организованным совместно грузинскими и японскими компаниями и деловыми кругами.

Япония и Грузия установили дипломатические отношения в августе 1992 года.

Грузино-японские отношения развиваются динамично как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Стороны активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, инвестиционной, инфраструктурной и аграрной сферах.

Кроме того, у Грузии с Японией налажено хорошее сотрудничество в сферах здравоохранения, культуры, информационных технологий, туризма и внедрения новых технологий.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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