Туркменистан и Бахрейн провели совместный бизнес-форум

28 ноября 2019 11:52 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В городе Манама (Бахрейн) был проведен туркмено-бахрейнский бизнес-форум, сообщает Trend в четверг со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегацию Туркменистана возглавил председатель торгово-промышленной палаты Довлетгельды Реджепов. Среди участников делегации также были представители ряда министерств, госконцернов «Туркменгаз», «Туркменнефть» и «Туркменхимия», Государственного банка внешнеэкономической деятельности и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Председатель торгово-промышленной палаты Бахрейна Самир Абдулла Ахмед Насс отметил, что существует значительный потенциал для взаимодействия в таких отраслях, как транспорт, инновационные технологии, портовая инфраструктура, градостроительство, говорится в сообщении.

В кулуарах мероприятия состоялись деловые переговоры, в ходе которых стороны обсудили возможности партнерства в сферах пищевой индустрии, текстильной промышленности, финансов и туризма.

Напомним, что король Бахрейна Хамад Бин Иса Аль Халифа в марте посетил Туркменистан с государственным визитом.

Дипломатические отношения двух стран были установлены в декабре 1995 года. Стороны обсуждают совместные проекты в инвестиционной, банковской, нефтегазовой сферах, химической промышленности. Финансово-промышленным группам Бахрейна было предложено приступить к созданию в ведущих отраслях совместных предприятий на основе взаимных капиталовложений.

Кроме того, компании Бахрейна были приглашены к участию в реализации проекта по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), строительство которого началось в 2015 году. Стороны также заключили межправительственные меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в областях транспорта, электронного правительства и между центробанками двух стран.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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