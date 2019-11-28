Казахстанская авиакомпания откроет рейсы в Саудовскую Аравию

28 ноября 2019 20:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начиная с 30 ноября 2019 года, казахстанская авиакомпания «SCAT» начинает осуществление полетов по маршрутам Алматы – Медина (по средам) и Алматы – Джидда (по субботам) на воздушном судне типа Boeing-757, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Казахстана.

«Согласно действующей договоренности между авиационными властями Казахстана и Саудовской Аравии, назначенные авиакомпании обеих сторон имеют право выполнять по четыре пассажирских и три грузовых регулярных рейса в неделю между странами. Разрешенные города для перевозчиков Саудовской Аравии – Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Караганды, а для перевозчиков Казахстана – Эр Рияд, Джидда, Медина и Даммам», - говорится в сообщении.

Прежде, авиакомпания «SCAT» выполняла нерегулярные полеты в Саудовскую Аравию по перевозке казахстанских паломников в период Хаджа.

С начала 2019 года авиакомпанией запущены прямые международные рейсы из столицы Казахстана в Прагу, Улан-Батор, Москву и Токио.

Напомним, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству увеличить количество международных рейсов, связывающих Казахстан с другими странами мира. В связи с этим в Казахстане ведется активная деятельность.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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