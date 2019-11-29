На магистрали Баку-Шемаха-Евлах будут проведены работы

29 ноября 2019 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В целях регулирования безопасного движения транспортных средств, 29-30 ноября с 10:00 до 17:00 часов, на 10-20 километрах автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах будут проведены работы по окраске линий горизонтальной разметки, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Водителей призывают быть осторожными на дороге, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения.

Отметим, что Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана оказывает услуги в области дорожного хозяйства, проектирования, строительства, эксплуатации, реставрации, ремонта, реконструкции автомобильных дорог и мостов, тоннелей.

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