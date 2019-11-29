Реконструируется автомобильная дорога Губа-Гонагкенд (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Согласно распоряжениям главы государства, наряду с обеспечением комфортного проезда граждан,а также грузовыми и пассажирскими перевозками, продолжается реализация крупномасштабных проектов дорожной инфраструктуры, одним из которых является реконструкция автомобильной дороги Губа-Гонагкенд протяженностью 46 километров, соединяющей 66 населенных пунктов с населением 68 тысяч человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Автомобильная дорога Губа-Гонагкенд реконструируется согласно с III и IV техническими классами, в соответствии с рельефом местности.

Долгое время дорога эксплуатировалась без текущего ремонта, поверхность и основа дороги, а также грунт были размыты селевыми потоками, на проезжей части образовались неровности.

Поэтому в рамках проекта были проведены работы по удалению существующего покрытия, бурению и извлечению непригодного грунта и прочих проблемных мест дорожной основы.

Вдоль дороги проложены и изолированы 46 металлических и железобетонных водопропускных труб различного диаметра.

На данный момент строительство на обеих полосах движения завершено, и на большей части дороги ведется асфальтирование.

Также в рамках проекта на 35, 36 и 41 км дороги над малыми горными реками было построено три однопролетных моста длиной 26-27 метров, на 43 и 46 км дороги, над реками Бабачай и Джимичай были также построены мосты.

Длина моста, построенного через Бабачай составляет 126 м, над рекой Джимичай – 80 м.

Вокруг обоих мостов построены железобетонные водопропускные трубы и берегоукрепительные опорные стены длиной 280 и 160 метров соответственно.

Отметим, что Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана оказывает услуги в области дорожного хозяйства, проектирования, строительства, эксплуатации, реставрации, ремонта, реконструкции автомобильных дорог и мостов, тоннелей.

(Текст: Анастасия Савченко. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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