В деловом центре Казахстана реализуют почти 60 инвестпроектов

БАКУ/Trend/ - В Казахстанском мегаполисе Алматы реализуется 58 инвестиционных проектов, заявил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Как отметил Сагинтаев, по результатам субнационального рейтинга Doing Вusiness, Алматы среди регионов Казахстана занял первое место, получив статус самого благоприятного для ведения бизнеса казахстанского города.

«Еще один принципиальный момент - в сентябре этого года агентством Fitch нашему городу присвоен кредитный рейтинг «ВВВ», на уровне суверенного рейтинга Казахстана, что означает низкий уровень рисков для инвестиций и открывает возможности для города в привлечении долгосрочного финансирования», - сказал Сагинтаев.

Аким города также рассказал, что для привлечения крупных якорных инвесторов переформатирована деятельность социально-предпринимательской корпорации «Алматы», в ее структуре создана компании Almaty Invest.

«На сегодня в разработке находится 58 инвестиционных проектов на сумму 7,5 миллиарда долларов. Нам необходимо попасть на карту мировых инвестиционных радаров. Недавний инвестфорум в Алматы показал большой интерес инвесторов к нашему мегаполису и планам его развития. Мы активно работаем в этом направлении», - отметил Сагинтаев.

Напомним, на прошедшем 27 ноября в Алматы «Almaty Investment Forum-2019» зарегистрировались более 700 представителей деловых кругов, из них иностранных - 142, представителей международных компаний в Казахстане - 126.

Также по итогам форума было подписано более 30 меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании между государственными органами и бизнес-сообществом на сумму 2,3 миллиарда долларов.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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