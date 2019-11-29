Германия увеличит импорт энергоносителей из Азербайджана - посол

29 ноября 2019 20:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во втором полугодии 2020 года Германия планирует увеличить импорт нефти, нефтепродуктов и газа из Азербайджана, заявил полномочный и чрезвычайный посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг на заседании по случаю 10-летия германо-азербайджанской совместной программы по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана, передает Trend с мероприятия.

Тем не менее, отметил Маниг, Германия рассчитывает также на импорт ненефтяного сектора, потому что ненефтяной сектор имеет первостепенное значение для диверсификации экономики обеих стран.


(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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