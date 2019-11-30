Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)

30 ноября 2019 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На проспекте Гейдара Алиева (в направлении города), перед станцией “Кероглу” Бакинского метрополитена, с первого декабря начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой с помощью технических средств, в том числе камер.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

По информации агентства, посадка и высадка пассажиров будет организована по проспекту Гейдара Алиева в направлении центра города, на остановочном пункте карманного типа.

Следует отметить, что несоблюдение водителями этих правил, каждый день - утром и вечером, в часы пик, приводит к нарушению потока транспорта на указанной территории и параличу движения, что приводит к задержкам в интервалах движения около 430 автобусов, следующим по 29 регулярным маршрутам - из окрестных сел и поселков в центр обмена транспортом “Кероглу". В результате чего, около 270 тысяч пользователей общественного транспорта теряют лишнее время.

Ситуация в указанной части, наблюдаемая утром и вечером в часы пик, затрудняет движение легковых автомобилей на пересечении проспектов Гейдара Алиева и Зии Буньядова, а также в направлении центра города.

В то же время следует отметить, что с указанной даты, в непосредственной близости от пересечения проспекта Караева и улицы Рустама Рустамова (вокруг Дакарского круга), с помощью технических средств также будут усилены меры по борьбе с незаконной остановкой.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
  • Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
Новости категории
Туркменистан подписал с ООН Меморандум в области модернизации таможенных процедур
Бизнес 12:38
Узбекистан выделил субсидии на развитие хлопкового семеноводства
Бизнес 12:32
Растет количество авиакомпаний, работающих в Грузии
Бизнес 12:30
Доходы госбюджета Узбекистана увеличатся на 42% по итогам 2019 года
Бизнес 12:22
Греческая авиакомпания Ellinair начнет прямые еженедельные рейсы в Баку
Бизнес 12:15
Казахстанским экспортерам возместят до 50% транспортных затрат
Бизнес 11:51
Лента новостей
Военнослужащие Азербайджана в России выступили на азербайджанском языке и стали лауреатами "Катюша 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 13:09
Минобороны: Гибель азербайджанского солдата является очередной дезинформацией
Нагорно-карабахский конфликт 13:08
Узбекистан может выпустить суверенные евробонды на $500 млн
Финансы 12:55
Председатель ЦИК: В бюллетенях будут отмечены около 41 800 кандидатов
Политика 12:49
За последние 28 лет Грузия получила от США более $4 млрд
Финансы 12:44
Мазахир Панахов: В муниципальных выборах примут участие 13 политических партий
Политика 12:43
Нацбанк Грузии прогнозирует уровень инфляции в стране (Эксклюзив)
Финансы 12:42
КТК-Казахстан и КТК-Россия закупят источники питания
Тендеры 12:42
Туркменистан подписал с ООН Меморандум в области модернизации таможенных процедур
Бизнес 12:38