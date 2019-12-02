Узбекские авиалинии снизили цены на рейсы в Стамбул

БАКУ/Trend/-С первого декабря 2019 года Uzbekistan Airways снизил тарифы экономического класса на рейсыТашкент-Стамбул и Самарканд-Стамбул (в одну сторону), сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Сниженные тарифы будут действовать на рейсах с первого декабря 2019 года по 31 марта 2020 года.

Также, с первого по 10 декабря 2019 года будут действовать новые групповые тарифы (для группы от 2-х и более пассажиров) на рейсы из Ташкента и Самарканда в Стамбул, выполняемые с первого декабря 2019 по 31 марта 2020 года. Норма бесплатного провоза багажа к данным групповым тарифам установлена в размере 45 кг.

Напомним, Uzbekistan Airways выполняет регулярные рейсы в Стамбул из Ташкента ежедневно, по два рейса в день, из Самарканда - три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

"Узбекские авиалинии" были созданы 28 января 1992 года Указом первого Президента Узбекистана Ислама Каримова, как орган государственного управления гражданской авиации, обеспечивающий разработку, координацию и реализацию политики в области воздушного транспорта на территории Узбекистана.

Флот авиакомпании "Узбекские авиалиний" состоит из современных и комфортабельных самолетов Boeing-757/767, Boeing-787-8, Dreamliner, А320, Ил-114-100, а также грузовых грузовых самолетов Boeing-767-300BCF.

Авиакомпания выполняет регулярные рейсы по внутреннему и международному сообщению в более чем 40 городов ведущих стран мира — России, Белоруссии, США, Италии, Германии, Франции, Латвии, Великобритании, Индии, Таиланда, ОАЭ, Китая, Японии, Малайзии, Кореи, Сингапура, Турции, Израиля, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана. Представительства авиакомпании действуют в 25 странах мира.

Около 15 000 сотрудников работают в Узбекских авиалиниях.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер:@vakilovfaxri

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