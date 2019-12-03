Грузия и Великобритания обсудили перспективы сотрудничества в рамках совместного форума

3 декабря 2019 15:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Бизнес-форум Великобритании и Грузии, целью которого является углубление британо-грузинских деловых и торговых связей, прошел в Грузии в рамках программы «Великобритания/Грузия-2019», сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Форум был организован посольством Великобритании в Тбилиси.

Министр экономики Грузии Натия Турнава рассказала о макроэкономических тенденциях в Грузии, международных рейтингах и инвестиционной среде в стране.

Турнава также затронула текущие и запланированные реформы в Грузии.

«Приоритетом экономической политики Грузии является углубление международного сотрудничества и экономической интеграции», - сказала Турнава.

Турнава отметила, что правительство Грузии поддерживает интеграцию грузинской экономики в европейскую экономическую систему.

«Политика экономической интеграции будет поддерживать торговые и инвестиционные потоки, углублять знания, обмениваться информацией, координировать политику и эффективно принимать решения», - сказала она.

По словам Турнавы, Грузия стремится увеличить приток иностранного капитала в страну, поскольку прямые иностранные инвестиции являются источником экономического роста и поддерживают передачу знаний и технологий.

Использование транзитного потенциала, развитие логистических центров, посредническая роль между Европой и Азией для переработки и производства товаров, развитая туристическая инфраструктура, открытый энергетический рынок – так министр экономики Грузии описала список возможностей, которые потенциальные инвесторы могут использовать, вкладывая средства в Грузинскую экономику.

Британский комиссар по торговле в Восточной Европе и Центральной Азии Джудит Слэйтер заявила, что необходимо побуждать британские компании приезжать в Грузию, искать местных партнеров и узнавать больше о местном рынке.

«В Грузии очень хорошо развита цифровая экономика, и здесь легко вести бизнес. Поэтому мы действительно призываем британские предприятия посетить Грузию, получить больше информации о стране, инвестировать и заниматься бизнесом », - сказала Джудит Слейтер.

"Великобритания/Грузия-2019" - это программа, которая состоит из более чем 60 мероприятий, представленных посольством Великобритании в Тбилиси и Британским советом в Грузии.

Программа работает с сентября 2019 года по декабрь 2019 года.

"Великобритания/Грузия-2019" включает мероприятия, которые проводятся в разных регионах Грузии, включая такие крупные города, как Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Программа финансируется Посольством Великобритании и Британским Советом. Спонсорами программы также являются Georgia Capital, Банк Грузии, "Аджария Групп" и Wissol.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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