Азербайджан запускает инновационный проект в ОЭС

БАКУ/Trend/ - Азербайджан инициирует создание региональной сети сельскохозяйственных исследований и инноваций стран организации экономического сотрудничества (ОЭС). Об этом заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов, в рамках шестого заседания министров сельского хозяйства стран ОЭС, передает Trend с мероприятия.

По словам Керимова, эта сеть будет способствовать более эффективной интеграции существующей системы и содействовать устойчивому развитию на региональном уровне.

Как сказал министр, организация регионального сотрудничества в области сельского хозяйства обеспечила продовольственную безопасность более 400 миллионов жителей нашего региона, и для продолжения этих усилий должно быть налажено еще более тесное региональное сотрудничество.

«Близость к фермерам, использование инноваций и ответственная работа правительства - являются основными принципами нашей политики развития в сельскохозяйственном секторе. Главная цель - создать устойчивого сельского хозяйства, в котором равнозначно сочетается охрана окружающей среды, продовольственная безопасность, рост торговли и социальная ответственность. Мы переводим сельское хозяйство страны на современный уровень цифрового сельского хозяйства. Преобразование сектора основано на применении современных технологий, инноваций и научно-исследовательских разработок, недавно запущенных в Азербайджане. Это позволяет фермерам иметь легкий, мобильный доступ ко всем услугам в любое время», - сказал Керимов

Министр также отметил, что любая трансформация государственных услуг для достижения устойчивого сельского хозяйства является неотъемлемой частью политики Азербайджана. Основываясь на этом принципе, в настоящее время фермеры выгодно используют более 70 сельскохозяйственных услуг. Инновации играют решающую роль в сельском хозяйстве и развитии сельских районов наших стран и страны ОЭС должны объединить свои силы в соответствующей области," - подытожил министр.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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