Автомагистраль Гянджа-Газах-Грузия расширят до 4 полос (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Согласно поручениям и распоряжениям Главы Государства, в результате успешной реформы в области реконструкции автомобильных дорог, расположенных в таких коридорах как «Восток-Запад» и «Север-Юг», за последние 15 лет протяженность дорог первой технической категории увеличилась в восемь раз, составив 890 километров.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в настоящее время продолжается реализация проекта по расширению до четырех полос части (длиной в 130 километров) автомагистрали Гянджа-Газах-государственная граница с Грузией.

Строительно-монтажные работы на трассе выполняются не прерывая комфортного и беспрепятственного движения граждан, в соответствии с требованиями «Строительных норм и правил».

Согласно проекту, общая ширина дороги составляет 27,5 метра.

В настоящее время ведутся работы по прокладке нового грунтового слоя, строительству каменной наброски и гранулированного основания, а также строительству водопроводных труб, подземных переходов и мостов.

Параллельно было начато строительство щебеночного фундамента и мощение асфальтобетонного покрытия.

В рамках проекта будут созданы - 31 дорожный узел, 13 автомобильных мостов, 69 подземных переходов, проложены 39 прямоугольных водопровода и 523 водоотводные трубы.

В рамках проекта будут установлены 86 автобусных остановок в соответствующих местах.

С расширением 130-километровой части дороги Гянджа-Газах-государственная граница с Грузией до четырех полос, и связанное с этим увеличение скоростного режима, гражданам будет обеспечено оперативное, комфортное и безопасное передвижение по магистрали первой технической категории.

Кроме того, преимущество проекта заключается и в том, что дорожная трасса спроектирована за пределами крупных населенных пунктов.

Это один из важных аспектов безопасности как водителей, так и населения, проживающего в этих населенных пунктах.

После полной реализации проекта, проходящая с востока на запад и обратно через Азербайджан часть Великого Шелкового Пути - автомобильная дорога Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, сыграет играть важную роль в расширении международных и внутренних перевозок между Европой и Азией.

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