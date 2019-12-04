Казахстан рассматривает ОЭС как действенный инструмент сотрудничества в сельском хозяйстве

4 декабря 2019 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Казахстан придает большое значение участию в Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Об этом, в рамках шестого заседания министров сельского хозяйства государств-членов организации экономического сотрудничества, сказал вице-министр сельского хозяйства Казахстана Нурбек Даирбеков, передает Trend с мероприятия.

По его словам, необходимым условием участия является эффективность регионального многостороннего сотрудничества.

Даирбеков сказал, что Казахстан рассматривает ОЭС как действенный инструмент в области социально экономического и технического сотрудничества между странами-членами в сфере сельского хозяйства и в других секторах.

«ОЭС предоставляет собой надежную основу для многостороннего экономического сотрудничества, является эффективной коммуникационной сетью и содействует безопасности и стабильности всего обширного региона», - отметил Даирбеков.

Он сказал, что Казахстан является крупнейшим поставщиком продовольствия в регионе и сельскохозяйственный сектор страны располагает большим потенциалом для дальнейшего роста производства. Развитию данного направления уделяется особое внимание и поддержка государства.

«На данный момент аграрный сектор Казахстана является одним из быстро развивающихся секторов экономики, обеспечивающий не только продовольственную безопасность страны, но и ее экономическую стабильность. В Казахстане за последние пять лет производство сельскохозяйственной продукции и продукции сельхозпереработки выросло в 1,4 раза. При этом среднегодовые темпы роста производительности труда в агропромышленном комплексе составили порядка 24 процентов. ВВП сельского хозяйства по результатам прошлого года превысил семь миллиардов долларов. Общий экспорт сельхозпродукции по результатам прошлого года составил 2,5 миллиарда долларов и вырос по сравнению с 2017 годом на 25 процентов», - отметил Даирбеков.

Вице-министр добавил, что аграрный сектор Казахстана является привлекательным для бизнеса.

«За последние пять лет в область привлечено более 3,5 миллиардов долларов инвестиций. Принимая во внимание географическое расположение, земельные ресурсы, а также благоприятные экологические условия, аграрный сектор Казахстана является весьма благоприятным для привлечения инвестиций», - заметил вице-министр.

Напомним, в Баку проходит шестое заседание министров сельского хозяйства государств-членов ОЭС.

На заседании заседании приняли участие министр сельского хозяйства Инам Керимов, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли, заместитель генерального секретаря ОИС Саед Яхья Ахлаги, министры сельского хозяйства стран-членов ОЭС - министр сельского хозяйства и леса Турции Бекир Пакдемирли, министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана Эркинбек Чодуев, министр сельского хозяйства и мелиорации Узбекистана Джамшид Ходжаев, министр сельского хозяйства Таджикистана Саттори Иззатулло, вице-министр сельского хозяйства Казахстана Нурбек Даирбеков, руководитель группы дружбы Азербайджана и Турции Шамиль Айрам, председатель комиссии по сельскому хозяйству и лесам Великого Национального собрания Турции, а также руководящие лица и сотрудники Секретариата организации, эксперты по аграрной сфере.

(Автор: Наргиз Садыхова, Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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