В Бакинском конгресс-центре пройдет I форум молодых предпринимателей

5 декабря 2019 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском конгресс-центре 10 декабря пройдет I форум молодых предпринимателей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Форум будет проведен с целью поощрения предпринимательской деятельности среди молодежи, оказания поддержки МСБ.

В форуме, совместно организуемом Агентством по развитию МСБ, Фондом молодежи, Общественным советом при Агентстве по развитию МСБ и Общественным объединением «Сеть молодых предпринимателей», могут принять участие представители молодежи до 29 лет.

Желающие принять участие в форуме должны до 7 декабря пройти регистрацию по ссылке.

С дополнительными вопросами можно обратиться в Агентство по развитию МСБ (контактное лицо – Алибала Алиев: 404-04-01 (daxili 162), 055-589-69-39.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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