БАКУ/Trend/ - Казахстан готов предложить особые условия немецким инвесторам, что будет выгодно как для Казахстана, так и для Германии, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Токаев сделал это заявление на совместной пресс-конференции для представителей СМИ с канцлером Германии Ангелой Меркель, в рамках двухдневного официального визита президента Казахстана в Германию.

Подчеркнув, что Германия стала первым государством Европейского Союза, которое он посещает с официальным визитом в качестве президента, Касым-Жомарт Токаев назвал важным дальнейшее укрепление партнерства. По его словам, основной целью визита является придание дополнительного импульса экономическому сотрудничеству и политическому взаимодействию между странами.

"Германия, будучи четвертой по величине экономикой мира, занимает пока лишь 12-е место в нашей экономике с точки зрения инвестиционного присутствия. В ближайшее время состоится приватизация 700 крупных, средних и малых активов нашей экономики, что открывает хорошие перспективы для немецких предпринимателей. Чем больше инвестиций будет привлечено, тем выгоднее будет для обеих сторон", - сказал Токаев.

Комментируя вопрос относительно снижения объема товарооборота между двумя государствами (за восемь месяцев текущего года экспорт из Казахстана в Германию упал на 21,4 процента), Токаев отметил, что главной целью визита является изменение этой ситуации.

"Поэтому в ходе переговоров я высказал ряд предложений по данному вопросу госпоже Меркель" - сказал Токаев.

Ангела Меркель в своем выступлении назвала плодотворными состоявшиеся переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, высказав уверенность в том, что их результаты позволят вывести двусторонние связи на новый уровень.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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