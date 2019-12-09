БАКУ/Trend/ - Европейская бизнес-ассоциация (EBA) Грузии стала членом Европейской конфедерации ассоциаций малых и средних предприятий (CEA-PME), передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, CEA-PME является брюссельской бизнес-федерацией. В настоящее время ее членами являются 22 европейские ассоциации с более чем 2,1 миллионами предприятий.

Членство в CEA-PME согласуется с миссией ЕВА по защите европейского бизнеса в Грузии, а также по содействию развитию торговли и инвестиций между Грузией и Европой.

Кроме того, члены EBA имеют возможность получать обширную информацию и консультации по всем вопросам экономики в сотрудничестве с Конфедерацией.

CEA-PME представляет интересы своих членов по отношению к институтам Европейского Союза и ее роль особенно важна в сфере пропаганды МСП. Этот фактор позволит грузинскому бизнесу защищать свои интересы не только в отношении Грузии, но и в отношении европейских государственных институтов.

Между тем, грузинские предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) все еще имеют очень мало информации по вопросам, связанным с европейским внутренним рынком, европейскими программами и структурными фондами, политикой ЕС и европейским законодательством.

Работая на всей территории Грузии, EBA представляет некоторые крупные европейские компании в Грузии, а также многие европейские и грузинские предприятия МСБ и стартапы.

В настоящее время EBA поддерживает членов-экспортеров из Грузии в Европу высоких технологий, сельского хозяйства, пищевой промышленности, гостиничного бизнеса, консалтинга, мебели и прочего.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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