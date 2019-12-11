В Туркменистане обсудили с турецкими холдингами инфраструктурные проекты

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл встречу с главами турецких холдингов Çalik и Rönesans - Ахметом Чалыком и Эрманом Ылыджаком, сообщает Trend в среду со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

Глава государства предложил руководителю Çalik принять участие в тендере на строительство трёх цементных заводов и привлек внимание к необходимости сооружения металлургического комбината.

Президент Туркменистана акцентировал внимание на повышении эффективности участия этого холдинга в осуществлении крупных взаимовыгодных проектов по строительству новых объектов промышленного и социального назначения, в транспортной сфере, в области энергетики и здравоохранения, говорилось в сообщении.

В беседе с Чалыком также был затронут вопрос прокладки линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), строительство которой было доверено Çalik. Турецкий бизнесмен проинформировал о работах по строительству международных ожогового и лечебно-эстетического центров. Состоялся обмен мнениями и по проектам использования возобновляемых источников энергии.

Напомним, что Çalik ранее завершила ряд крупных проектов - по строительству международного морского порта в городе Туркменбаши, завода по производству карбамида в городе Гарабогаз и комбинированной парогазовой электростанции в городе Мары.

В свою очередь, Ылыджак также подтвердил заинтересованность возглавляемой им компании в продолжении продуктивного партнёрства.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что в стране делается ставка на привлечение инновационных разработок известных корпораций, в том числе из Турецкой Республики.

Отметим, что при участии Rönesans в Ахалском велаяте (области) Туркменистана был построен завод по производству синтетического автомобильного бензина.

Ылыджак проинформировал о продвижении ряда доверенных компании проектов инфраструктурных объектов различного назначения.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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