Ираклий Надареишвили назначен заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии

11 декабря 2019 17:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Ираклий Надареишвили назначен заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

На своей новой должности он будет курьировать три структурные подразделения в системе министерства - Агентство по продуктам, Национальное управление по туризму и Агентство по инновациям и технологиям.

Заместитель министра будет координировать процесс «единого окна» для компаний и граждан, желающих принять участие в государственных программах стимулирования предпринимательства.

До назначения заместителем министра Ираклий Надареишвили занимал различные ответственные должности в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

Ираклий Надареишвили учился в Тбилисском государственном университете имени Иванэ Джавахишвили с 1993 по 1998 год и получил степень бакалавра в области международных экономических отношений, продолжил обучение в Оксфордском университете Брукс в Великобритании в 2007-2008 годах, где получил степень магистра в области международной недвижимости.

Ираклий Надареишвили является членом Королевского института дипломированных оценщиков Великобритании.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

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