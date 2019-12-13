США поддерживают Азербайджан в деле развития женского предпринимательства

БАКУ/Trend/ - Страна, которая поддерживает женщин-предпринимателей - это страна, которая развивается во всех направлениях. Об этом в интервью журналистам сказал чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на презентации платформы-акселератора для женщин-предпринимателей, передает Trend с мероприятия.

По словам Литценбергера, США поддерживают все страны в их устремлениях по развитию женского предпринимательства, и здесь в Азербайджане я рад участвовать в проекте профессионального тренинга по предпринимательству среди женщин.

"Мы ожидаем увидеть заявки не только женщин-предпринимателей, но и женщин, которые еще только хотят стать предпринимателями. Также мы ожидаем что в результате парламентских выборов мы познакомимся не только с новыми лицами, но и увидим среди этих лиц женщин-предпринимателей", - подытожил посол.

Напомним, сегодня в Баку при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса проходит презентация проекта программы-акселератора для женщин-предпринимателей.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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