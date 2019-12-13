Отношения Азербайджана и США развиваются в различных направлениях - посол

БАКУ/Trend/ - Основной приоритет посольства США в Азербайджане - расширение и углубление сотрудничества не только между правительствами, но и народами обеих стран. Об этом в интервью журналистам сказал чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на презентации платформы-акселератора для женщин-предпринимателей, передает Trend с мероприятия.

"В нескольких направлениях уже есть определенное развитие" - сказал посол, отметив успешное участие министра сельского хозяйства Азербайджана Инама Керимова во втором сельскохозяйственном форуме Азербайджан-Оклахома в США, в рамках которого была достигнута договоренность по поводу бизнеса, торговли и экспертиз в сфере агрикультуры.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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