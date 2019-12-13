Грузия и Украина подписали соглашение о создании Стратегического совета высокого уровня

13 декабря 2019 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о создании Стратегического совета высокого уровня между Грузией и Украиной, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Деятельность Стратегического совета включает четыре основных направления — политическое, торгово-экономическое, оборона и безопасность и культурно-гуманитарное.

Гахария находится в Киеве с двухдневным официальным визитом.

В рамках данного визита Гахария встретился с Зеленским.

В ходе личной встречи стороны подчеркнули дружественные отношения между грузинским и украинским народами, что должно принести конкретные результаты для обеих стран.

Премьер-министр Гахария и президент Зеленский обсудили дальнейшее углубление будущего сотрудничества, ориентированного на преодоление общих вызовов по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции двух стран.

Рабочие группы, созданные в каждом направлении, будут возглавляться соответствующими министрами, обеспечивая высокий уровень всеобъемлющего двустороннего диалога.

Лидеры двух стран отметили, что подписание такого соглашения на высшем уровне еще раз подчеркивает готовность двух государств поднять отношения на более высокий уровень.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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