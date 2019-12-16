Туркменистан и Италия обсудили перспективы сотрудничества

АШХАБАД/Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев на встрече в Риме с итальянским коллегой Манлио Ди Стефано обсудил перспективы сотрудничества двух стран по ключевым направлениям, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.



В информации сказано, что делегация Туркменистана также приняла участие в конференции «Италия и Центральная Азия: укрепление взаимопонимания, сотрудничества и партнерства».



"Италия является одним из крупнейших партнеров нашей страны среди стран ЕС. Данная конференция открывают большие возможности для налаживания системного диалога по важнейшим направлениям региональной и международной повестки дня", - приводятся в информации слова Хаджиева.



Отметим, что в Туркменистане ведут свою деятельность такие компании, как ENI, Valvitalia, Pietro Fiorentini S.h.A, Pro Business S.r.l, ETD European Technology Development S.r.l, Geieeurasiamed, Comair S.p.A, Chimec S.p.A, Maschio Gaspardo, Marzoli, Helikopters Italia S.r.l. Unipersonale.



Госагентство "Туркмен довлет хабарлары" ранее сообщало, что в Туркменистане зарегистрировано 22 инвестиционных проекта на общую сумму около 13 миллионов долларов США и 16 предприятий с участием итальянского капитала.



Согласно прогнозам итальянской стороны, к концу этого года объём торговли между двумя странами может превысить 200 миллионов евро.



Дипломатические отношения Туркменистан и Италии были установлены 9 июня 1992 года.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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