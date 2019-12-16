Азербайджанский бизнес рассматривает вопросы сотрудничества с Казахстаном в водообеспечнии

16 декабря 2019 15:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Представители бизнес-сообщества Азербайджана выразили заинтересованность в реализации проектов по водообеспечнию Казахстана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу АО Национальная компания «Kazakh Invest».

Об это заявил Генеральный консул Азербайджана в казахстанском городе Актау Эльмар Маммадов в рамках двусторонней встречи с региональным директором АО «НК «KAZAKH INVEST» Айдыном Тумышевым.

Сообщается, что двусторонняя встреча стала продолжением деятельности по улучшению инвестиционного климата и развитию двусторонних экономических отношений между Мангистауской областью и Азербайджаном.

В ходе встречи Тумышев проинформировал консула о приоритетных направлениях развития региона. В их числе логистика, туризм, сельское хозяйство и энергетика.

«На сегодняшний день Мангистауская область активно развивает тепличное хозяйство, животноводство, рыбоводство и альтернативные источники энергии. Кроме того, удобное географическое месторасположение, богатое историческое наследие и продолжительный пляжный сезон позволяют привлекать средства в туристическую отрасль», - отметил Тумышев.

В свою очередь, азербайджанская сторона выразила заинтересованность в реализации проектов по водообеспечнию региона. Стороны договорились продолжить предметную работу по указанным инициативам.

Отметим, общий товарооборот между Мангистауской областью и Азербайджаном за первые семь месяцев 2019 года составил около 32 миллионов долларов, в том числе экспорт составил 28,1 миллиона долларов, а импорт – 3,9 миллиона долларов. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано около 250 предприятий с участием азербайджанского капитала.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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