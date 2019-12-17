Климат Азербайджана требует более эффективного использования земельных и водных ресурсов - министр

БАКУ /Trend/ - Неравномерность выпадения осадков в Азербайджане и фактор засухи требуют более эффективного использования земельных и водных ресурсов.

Об этом министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал в Баку на международной конференции, посвященной роли частного сектора в сфере сельского хозяйства и продовольственного сектора, сообщает Trend во вторник c мероприятия,

"Соответствующими государственными органами, в том числе министерством экологии и природных ресурсов, Агентством по продовольственной безопасности, определяются планы мер в этом направлении. Министерством сельского хозяйства проводится работа по получению устойчивых к болезням сортов семян", - сказал Керимов.

Он отметил, что главная цель в этом направлении - добиться высокой производительности в агросекторе.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.