В Баку обсуждают вопросы производства органических продуктов и их экспортный потенциал

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Баку проходит конференция на тему "Производство органических продуктов и их экспортный потенциал", организованная Ассоциацией производителей и экспортеров экологически чистых продуктов Азербайджана, сообщает Trend с мероприятия.

Конференция затрагивает такие темы, как создание органической карты Азербайджана, содействие узнаваемости национальных брендов на международном рынке, поддержка активного участия отечественных производителей органических продуктов на международном рынке, информирование физических и юридических лиц об экономическом потенциале производства экологически чистых продуктов, а также экспортные и инвестиционные возможности в области органического производства.

На конференции принимают участие руководитель Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций Юсиф Абдуллаев а также представители различных организаций и объединений, задействованных в производстве органической продукции.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.