Туркменистан принимает участие в Глобальном форуме по беженцам в Женеве

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана принимает участие в работе первого Глобального форума по беженцам, проходящего в эти дни (17-18 декабря) в Женевском отделении ООН, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегацию страны возглавил председатель Государственной миграционной службы Туркменистана Максат Худайкулыев.

Туркменская сторона на пленарной сессии форума выразила всестороннюю приверженность страны своим обязательствам в связи с присоединением к основополагающим международным документам и конвенциям ООН, говорится в сообщении.

На мероприятии была отмечена значимость Ашхабадской Декларации, принятой правительством Туркменистана совместно с ООН по итогам Ашхабадской международной конференции в 2012 году.

Глава туркменской делегации призвал международное сообщество и правительства стран, принимающих беженцев, расширить возможности по оказанию помощи и поддержки беженцам и выполнению обязательств, вытекающих из Ашхабадской Декларации.

В женевском форуме принимают участие главы ряда государств, международных организаций, эксперты, представители неправительственных организаций. На церемонии открытия выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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