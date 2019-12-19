Сколько сбережений у населения Азербайджана в банках?

19 декабря 2019 09:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое ноября 2019 года объем сбережений населения Азербайджана в банках в манатном эквиваленте увеличился на 8,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 8 миллиардов 811,1 миллиона манатов, сообщает в четверг Trend.

55,4 процента из них хранятся в иностранной валюте, а 44,6 процента - в национальной валюте. Сбережения в национальной валюте увеличились на 32,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в иностранной валюте - на 5,6 процента.

По состоянию на первое ноября 2019 года кредитный портфель банков и других кредитных организаций страны составил 14 миллиардов 445,8 миллиона манатов в национальной валюте, 11 миллиардов 758,3 миллиона манатов из которых были долгосрочными кредитами. Объем просроченных кредитов составил 9,6 процента от общего кредитного портфеля.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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