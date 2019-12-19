До конца года планируется открытие центров "ASAN xidmət" в трех регионах страны

19 декабря 2019 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - До конца года планируется открытие центров "ASAN xidmət" в Кюрдамире, Агджабеди и Товузе.
Об этом сообщил председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает Trend с мероприятия.

"Недавно в Шемахе состоялось открытие центра "ASAN xidmət". Основное поручение главы государства заключается в том, что "ASAN xidmət" в кратчайшие сроки должен охватить все регионы"- сказал Мехдиев.

Отметим, что сегодня в ”ASAN xidmət" прошло мероприятие, посвященное регистрации 35-миллионного обращения со стороны граждан.

Напомним, что в настоящее время имеется 16 центров “ASAN xidmət”. Из них пять находятся в столице Баку, другие- в Сумгаите, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки и Шемахе. Кроме того, в регионах посредством 10 автобусов “ASAN xidmət” и поезда "ASAN xidmət" гражданам предоставляются мобильные услуги.
Кроме этого, в городе Баку функционируют два центра “ASAN Kommunal”, оказывающих коммунальные услуги населению.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter:@IsmailovaNargis

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