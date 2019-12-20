Заур Алиев о внедрении ОМС в рамках пилотного проекта в трех регионах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) состоялось совещание с врачами-координаторами рабочих групп по медицинским специальностям, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Госагентство.

Председатель правления Агентства Заур Алиев проинформировал участников о положительных результатах внедрения обязательного медицинского страхования в рамках пилотного проекта в трех регионах страны.

Говоря о поэтапном применении обязательного медицинского страхования по стране и мерах, принятых в этом направлении, он подчеркнул важность скорейшего эффективного выполнения предстоящих задач. Председатель правления сказал, что для обеспечения соответствия качества медицинских услуг современным требованиям, доступности для населения медицинских услуг и их оказания профессиональными медкадрами необходим ответственный подход к работе всех участников процесса.

В свою очередь председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы отметил, что рабочие группы по медицинским специальностям созданы для управления медицинскими учреждениями и укрепления системы контроля над ними.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

Twitter:@IsmailovaNargis

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.