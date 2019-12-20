Азиатский банк развития подвёл итоги сотрудничества с Азербайджаном в 2019 году

20 декабря 2019 13:37 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
АБР поддержит модернизацию операций ведущего производителя напитков в Казахстане
Бизнес 12:03
В Грузии вырос внешнеторговый оборот
Бизнес 19 декабря 15:31
VTB-Азербайджан будет сотрудничать с Фондом развития предпринимательства
Финансы 19 декабря 15:08
VTB нацелен на средний класс
Финансы 19 декабря 13:59
Объем денежных переводов из России в Азербайджан составил $850 млн - VTB-Азербайджан
Финансы 19 декабря 13:39
VTB-Азербайджан выплатил 98% компенсаций
Финансы 19 декабря 13:26
Лента новостей
В Турции отравились едой 30 школьников – СМИ
Турция 13:53
Turkmenistan Airlines откроет рейсы в Малайзию
Транспорт 13:51
Постпред США при ООН призвала Иран прекратить обогащение урана в Фордо
Ядерная программа 13:50
Турция увеличила экспорт электротоваров в Россию
Турция 13:48
Начался рабочий визит президента Туркменистана в РФ
Туркменистан 13:47
ЕС предлагает Беларуси подписать соглашения об упрощении визового режима
Беларусь 13:47
Индекс цен на импорт в Грузии снизился
Бизнес 13:46
Сократился экспорт электротоваров из Турции в Узбекистан
Турция 13:43
Айдын Мирзазаде: Арест глав ИВ говорит о серьезнейшей борьбе с негативными фактами
Политика 13:43