Азербайджан уделяет большое внимание развитию частного сектора

20 декабря 2019 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Для Азербайджана является приоритетным создание необходимых условий для роста ненефтяного, а в особенности частного сектора. Как сообщает Trend с мероприятия, об этом на II Республиканском форуме участников внешней торговли сказала руководитель офиса Международной финансовой корпорации (МФК) в Азербайджане Алия Азимова.

По словам Азимовой, для развития экономики страны необходим динамичный частный сектор, состоящий из взаимодействующих друг с другом, привлекающих новые инвестиции и повышающих эффективность бизнес-процессов предпринимателей.

В последнее время Азербайджан проводит много мероприятий по поводу улучшения бизнес-среды и поиска новых источников роста частного сектора. Также продолжается развитие равных отношений между участниками всего сектора, будь то микро, малый или же средний бизнес.

Напомним, что сегодня в Баку проходит II Республиканский форум участников внешней торговли. В форуме принимают участие около 900 предпринимателей, а также председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и другие официальные лица.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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