В Азербайджане свыше 270 тыс. фермеров заявило об осенних посевах

БАКУ /Trend/ - Число фермеров, заявивших об осенних посевах, превысило 270 тысяч человек.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минсельхоза, Об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Ильхам Гулиев на встречах, посвященных внедрению электронной сельскохозяйственной информационной системы в Физули и Бейлагане и декларированию осенних посевов.

«В настоящее время Процесс декларирования идет быстрыми темпами, стремительный рост числа наших фермеров, заявляющих об осенних посевах показывает, что граждане позитивно воспринимают применение новой системы» - сказал замминистра

«Эта цифра растет с каждым часом. Мы ожидаем, что процесс декларирования посевов завершится в самое оптимальное время.» - подытожил Гулиев

Согласно Указу Президента Азербайджана «О создании нового механизма сельскохозяйственных субсидий» и «Правилам субсидирования сельскохозяйственного производства», утвержденным этим Указом от 1 января 2020 года, субсидии будут доступны фермерам только через EKTIS.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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