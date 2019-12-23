Госсекретарь США посетит Узбекистан

23 декабря 2019 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В начале следующего года государственный секретарь США Майкл Помпео посетит Узбекистан, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Помпео планирует посетить Узбекистан для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

Точная дата визита пока неизвестна. Это будет его первым визитом в страну в качестве государственного секретаря США.

Напомним, в мае 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил США. Тогда на встрече с Майклом Помпео были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, активизации связей между внешнеполитическими ведомствами.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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