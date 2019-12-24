На первом этапе в системе EKTIS зарегистрировано свыше 435 тыс. фермеров (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день более 435 тысяч фермеров получили доступ в свой личный кабинет в электронной сельскохозяйственной информационной системе (EKTIS), сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минсельхоза.

Об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Ильхам Гулиев на встрече, посвященной внедрению электронной сельскохозяйственной информационной системы в Гусарском районе и декларированию осенних посевов.

«Результаты первого этапа можно считать успешными. Сегодня число фермеров, заявляющих об осенних посевах, достигло 280 тысяч, а число фермеров, прошедших регистрацию в EKTIS и создавших свой личный кабинет, превысило 435 тысяч человек. Учитывая, что со следующего года субсидии фермерам будут выдаваться посредством системы электронное правительство, показатели регистрации можно считать удовлетворительными» - сказал замминистра.

Отметим, что в рамках этой встречи министерство сельского хозяйства завершило первый этап информационных сессий в регионах, связанных с внедрением электронной сельскохозяйственной информационной системы и объявлением осенних посевов.

В течение трех недель мобильная группа, состоящая из представителей структур министерства, ответственных за внедрение EKTIS, провела встречи в более чем 50 районах страны. Встречи, стартовавшие 29 ноября, завершились в Гусарском районе.

"Считаю, что наши визиты в регионы, встречи с фермерами оказали достаточное влияние на ускорение процесса внедрения информационной системы электронного сельского хозяйства” - подытожил Гулиев.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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