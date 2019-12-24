Узбекистан официально присоединился к Международной конвенции по карантину и защите растений

БАКУ/Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении Узбекистана к Международной конвенции по карантину и защите растений, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Документ позволит организовать работу национальной фитосанитарной системы по международным стандартам.

Закон был принят Законодательной палатой парламента девятого декабря и одобрен Сенатом Узбекистана 14 декабря. Его подписание усилит эффективность государственной службы по карантину растений.

Присоединение Узбекистана к конвенции положительно отразится на укреплении фитосанитарной безопасности в стране и усилении экспортного потенциала. Это также позволит увеличить объем технической помощи от международных организаций в виде консультаций и финансовых средств для улучшения фитосанитарной системы и имплементации международных стандартов в стране.

Международная конвенция по карантину и защите растений касается всех трансграничных перемещений растений или растительных продуктов. Соглашение обеспечивает защиту культивируемых и дикорастущих растений за счет предотвращения интродукции и распространения вредных организмов.

Конвенция была принята 6 декабря 1951 года на 6-й конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, и на сегодняшний день к ней присоединились 183 государства. Она способствует безопасной торговле продукцией растительного происхождения между разными странами, управляя фитосанитарными рисками.

Предусмотренные конвенцией стандарты, касающиеся перемещения вредных организмов, распространяются на наземный, водный и воздушный транспорт, контейнеры, места хранения, почву, древесную упаковку и остальные объекты, применяемые в качестве хранилища.

По данным узбекской стороны, в 2018 году объем экспорта плодоовощной продукции из страны вырос почти в 1,4 раза – до 1,2 миллиона тонн и достиг 874,5 миллиона долларов. Поставки в Россию составляют около 40 процентов общего объема экспорта. Власти Узбекистана намерены увеличить экспорт овощей и фруктов к 2021 году в два раза.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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