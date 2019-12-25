АПБ ведет переговоры по экспорту продукции растительного происхождения в страны ЕС

25 декабря 2019 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанское агентство пищевой безопасности (АПБ) ведет переговоры по упрощению экспорта продукции растительного происхождения в страны Европейского союза (ЕС).

Об этом сообщил Trend советник председателя Агентства Эльхан Микаилов.

"В настоящее время основным продуктом ненефтяного экспорта в Азербайджане являются орехи",- сказал Микаилов.

"Агентство приняло план мер для устранения проблем, связанных с импортом орехов в страны ЕС. За счет этих мер, которые будут систематически проводиться в последующие годы, упаковка, обработка и перевозка орехов, произведенных в стране, будут соответствовать требованиям ЕС. Основными аргументами отказа от импорта наших орехов являются проблемы, связанные с документальным оформлением и транспортировкой. Поэтому мы принимаем меры для того, чтобы импорт орехов и других продуктов, осуществляемый в страны ЕС, проводился в соответствии с требованиями стран ЕС. А это позволит, наряду с орехами, упростить экспорт в Европу помидоров, фиников и другой продукции", - добавил он.

Напомним, что сегодня в Баку проходит встреча с предпринимателями в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций в рамках "Проекта поддержки экспортеров".

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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