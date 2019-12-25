Лейла Мамедова: C сетью «Kənddən Şəhərə» сотрудничает более 200 фермеров

25 декабря 2019 15:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день с сетью «Kənddən Şəhərə» сотрудничает более чем 200 фермеров в центрах продаж и в сети онлайн-продажах.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства, сказала председатель правления ОАО «Аграрные поставки и снабжение» Лейла Мамедова.

По словам Мамедовой, число фермеров растет с каждым днем.

«Наша главная цель - обеспечить, чтобы жители столицы имели доступ к региональным субъектам МСБ при одновременном сокращении числа посредников. Наши торговые центры предназначены не только для фермеров, но и для жителей столицы. Таким образом, товары продаются по более низкой, относительно рыночной, цене», - сказала Мамедова, отметив, что в течение этого года компанией был внедрен ряд новшеств в деятельность.

Касаясь развития бренда «Kənddən Şəhərə» через частный сектор, председатель правления рассказала о планах увеличить количество торговых центров в городах в следующем году.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Азербайджанский производитель стройматериалов расширяет географию экспорта
Бизнес 17:00
Узбекистан импортировал стройматериалы на $1,2 млрд
Бизнес 16:16
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение
Бизнес 15:35
Туркменистан развивает каракулеводство
Бизнес 15:19
Обнародованы объемы производства и экспорта продукции пчеловодства в Азербайджане в 2019 году
Бизнес 15:03
Экспорт текстиля Узбекистана в 2019 составил почти $1,5 млрд
Бизнес 14:19
Лента новостей
По инициативе Фонда Гейдара Алиеву малообеспеченным семьям раздаются праздничные гостинцы (ФОТО)
Политика 17:06
В Иране наблюдаются перебои с доступом к интернету
Общество 17:03
Азербайджанский производитель стройматериалов расширяет географию экспорта
Бизнес 17:00
Азербайджан зарабатывает на туризме больше своих соседей
Туризм 17:00
Дочь Амины Дильбази планирует организовать флешмоб "Яллы" на Манхэттене
Культура 16:59
В горных и предгорных районах Азербайджана уменьшилось число морозных, снежных дней
Общество 16:56
Прогноз погоды в Азербайджане будет более точным
Общество 16:49
Применение интеллектуальных систем будут развитвать в автодорожной области Казахстана
ИКТ 16:44
В Азербайджане запустят несколько туристических инициатив
Туризм 16:42