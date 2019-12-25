Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение

25 декабря 2019 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела в пятницу очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в ходе которого привлекла у азербайджанских банков 170 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение в 5,5 раза – 15 инвесторов подали 23 заявок на сумму в 942,897 миллиона манатов. Цена предложений составила 99,5543 манатов с доходностью в 5,76 процента.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,5543 манатов (5,76 процента), средневзвешенная цена – 99,5543 манатов (5,76 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 170 миллионов манатов.

Срок погашения нот – 23 января 2020 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 25 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев..)

Twitter: @eldarjanashvili

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