Агентство по аграрному кредитованию начнет выдавать субсидии в новом году

26 декабря 2019 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство по аграрному кредитованию готово принять заявки на субсидии сразу же после новогодних праздников.

Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам года, сказал председатель Агентства по аграрному кредитованию и развитию (AKIA) при министерстве сельского хозяйства Мирза Алиев.

Про словам Алиева, в этом году полномочия AKIA по поддержке аграрной сферы несколько расширились. В частности, в соответствии с указом, подписанным в конце прошлого года, с января этого года государственные льготы на средства сельскохозяйственного производства также начали выплачиваться через AKIA.

"Теперь, сопоставляя цифры и факты, мы видим, что можем справиться с поставленной задачей. В наступающем году мы ожидаем расширение деятельности, что связано с большой ответственностью", - сказал председатель агентства.

Алиев также отметил, что начиная с 2020 года субсидии фермерам будут выдаваться через Электронную информационную систему сельского хозяйства EKTIS.

"Более половины зарегистрированных в системе 440 413 фермеров - 291 533 человек заполнили информацию об осенних посевах,"- подытожил председатель AKIA.

Напомним, в Баку проходит пресс-конференция, посвященная итогам года, Агентства по аграрному кредитованию и развитию AKIA при министерстве сельского хозяйства.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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