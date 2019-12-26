Вюсал Гасымлы: В Азербайджане инфляция находится под контролем

26 декабря 2019 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Уровень инфляции в Азербайджане находится на оптимальном уровне не выше, не ниже нормы.

Об этом сказал Trend исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Вусал Гасымлы на пресс-конференции в исполкоме Партии "Ени Азербайджан" по экономическим итогам 2019 года.

"Инфляция должна контролироваться. На данный момент инфляция находится под контролем и управлением Центрального Банка, что является положительным показателем", - сказал Гасымлы.

"Причина оптимального уровня инфляции в Азербайджане заключается в том, что в торговом балансе сформировался профицит и до конца текущего года ожидается рост профицита", - подытожил он.

Отметим, что на сегодняшний день в Азербайджане показатель инфляции составил 2,6 процента.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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