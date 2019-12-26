Визит президента Узбекистана в Россию запланирован на 5 февраля

26 декабря 2019 12:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визит в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева запланирован ориентировочно на 5 февраля 2020 года, сообщает Trend в четверг со ссылкой на узбекские СМИ.

Об этом сказал первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов.

"Пятое февраля – к этому готовятся и российская, и узбекская стороны", - сказал Нематов.

Он напомнил, что президент Узбекистана придает огромное, исключительно важное значение всестороннему развитию и укреплению отношений между Узбекистаном и Россией.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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