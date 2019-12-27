AZAL открыл небо для всех авиакомпаний

БАКУ /Trend/ - Впервые за историю гражданской авиации Азербайджана во всех международных аэропортах страны начнет действовать так называемый режим пятой и седьмой степени свободы воздушного пространства.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», с первого января 2020 года эти степени свободы предоставят возможность выполнять полеты из азербайджанских аэропортов в 40 стран Европы, Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.

Степень свободы воздушного пространства – это набор правил по нахождению самолетов авиакомпании одной страны в воздушном пространстве другого государства. Чем выше степень свободы, тем больше действий иностранным судам разрешается выполнять в воздушном пространстве Азербайджана.

Так, пятая степень свободы позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять рейсы из своего аэропорта в другие города с остановкой в Баку (или любом другом аэропорту Азербайджана) для посадки/высадки пассажиров. Например, в рамках пятой свободы европейские авиаперевозчики смогут выполнять рейс Париж-Токио с остановкой в Баку (или другом аэропорту страны). Либо авиакомпании Японии могут осуществлять полеты в страны Евросоюза с посадкой в одном из международных аэропортов Азербайджана.

Седьмая степень свободы дает перевозчику возможность осуществлять полеты между Азербайджаном и зарубежными странами, минуя промежуточную посадку в домашнем аэропорту. Например, европейская авиакомпания может прилететь в Азербайджан, к примеру, из Дубая и далее последовать в один из городов США без посадки в своей стране.

При этом, в обоих случаях авиакомпании будут осуществлять свободную коммерческую деятельность по всем направлениям, в том числе и на территории Азербайджана.

Отметим, что ранее разрешение на выполнение таких рейсов в Азербайджане выдавались авиакомпаниям в индивидуальном порядке. Согласно новым условиям, все иностранные авиакомпании, которые захотят выполнять рейсы в Азербайджан и далее, получат такие же права, как и национальный авиаперевозчик.

Это увеличит интерес иностранных авиакомпаний к полетам в Азербайджан, откроет для них новые рынки, а также позволит им значительно нарастить свой пассажиропоток и повысить привлекательность для туристов.

Приход иностранных авиакомпаний также создаст больше возможностей для путешествий гражданам Азербайджана, у них появится большой выбор прямых перелетов в страны ближнего и дальнего зарубежья.

С 1 января 2020 года данным преимуществом будут обладать все авиакомпании, которые пожелают выполнять рейсы в 40 стран Европы, Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии. Соответствующее уведомление будет разослано авиационным властям данных стран.

Без каких-либо ограничений авиаперевозчики смогут доставлять пассажиров из Баку во Францию, Италию, Германию, Австрию, Испанию, Грецию, Чехию, Бельгию, Нидерланды, Данию, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Сербию, Словакию, Словению, Финляндию, Швейцарию, Швецию, Эстонию, Ирландию, Исландию, Латвию, Литву, Люксембург, Македонию, Мальту, Болгарию, Грузию, США, Японию, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Мьянму, Бангладеш, Южную Корею, Малайзию и Австралию. В дальнейшем список государств может быть расширен.

Более того, любая новая авиакомпания, желающая начать полеты в Азербайджан, получит 100% скидку на обслуживание в аэропортах страны. Во второй год оперирования скидка составит 70%, в третий – 50%, в четвёртый – 30%. При условии увеличения количества выполняемых рейсов и пассажиропотока, предусмотрено продление периода применения и уровня скидок. С более подробной информацией об этом авиакомпании могут ознакомиться на официальном сайте аэропорта - airport.az.

«Это глобальное решение для страны в целом. Благодаря постоянной заботе и поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева оказываемой гражданской авиации страны, в ее международных аэропортах созданы все благоприятные условия для обслуживания большого числа иностранных авиакомпаний. Внедрение пятой и седьмой степеней свободы воздуха во всех международных аэропортах страны позволит увеличить карту полетов из Азербайджана, повысит транспортную доступность страны на внешнем рынке, а также позволит реализовать туристический потенциал страны и обеспечит конкурентоспособные предложения для пассажиров. У наших граждан появится возможность расширить географию своих путешествий и снизить расходы на поездки в Европу, Азию, Австралию и Северную Америку», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

Решение о переходе международных аэропортов Азербайджана на пятую степень свободы воздуха также придаст дополнительный стимул для развития ненефтяного сектора экономики и поспособствует открытию новых рабочих мест в стране.

В настоящее время в Азербайджане функционируют шесть аэропортов, имеющих международный статус. Помимо Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку, созданы все условия для авиаперевозчиков в аэропортах Нахчывана, Гянджи, Габалы, Лянкярани и Закаталы.

Все международные аэропорты республики имеют категории ICAO вплоть до третьей, оснащены современным оборудованием, здесь созданы необходимые условия для наземного обслуживания, службы авиационной безопасности, пограничного и таможенного контроля.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового терминала. Бакинский аэропорт был удостоен максимальной оценки «5 Звезд» по версии Skytrax World Airport Awards, а также три года подряд возглавляет список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов стран СНГ.

В ноябре 2019 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев осуществили полеты 30 пассажирские авиакомпании, которые выполнили рейсы по более 60 различным направлениям.

Азербайджанские аэропорты являются лидером в регионе по пассажиропотоку. За первые 11 месяцев 2019 года международные аэропорты Азербайджана суммарно обслужили 5,15 млн. пассажиров, из которых 4,39 млн. пришлось на долю Международного аэропорта Гейдар Алиев. Это превышает показатели прошлого года на 6%.

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