В Азербайджане функционирует три филиала Госагентства по ОМС

БАКУ/Trend/ - С декабря 2019 года начали функционировать три филиала, входящие в структуру Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, сообщает Trend со ссылкой на Госагентство.

С целью обеспечения эффективной связи между Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и медицинскими учреждениями, в регионах начали действовать три филиала Госагентства по ОМС.

"Мингячевирский, Гянджинский и Губинский филиалы действуют по административно-территориальным единицам, установленным правлением агентства. Так, Мингячевирский филиал агентства охватывает города Мингячевир и Нафталан, Евлахский, Агдашский, Бардинский и Тертерский районы, Гянджинский филиал - город Гянджа, Самухский, Геранбойский, Гейгельский и Дашкесанский районы, Губинский филиал - Губинский, Гусарский, Хачмазский, Шабранский и Сиязанский районы. Уже назначены лица, которые будут руководить филиалами. Обязанности руководителя Мингячевирского филиала исполняют Яшар Годжаев, а руководителей Гянджинского и Губинского филиалов - Азер Дамиров и Иса Мамедов соответственно", - сообщили в Госагентстве.

Филиалы будут принимать меры в целях обеспечения охраны здоровья населения и проводить просветительскую работу по пропаганде обязательного медицинского страхования. Также ими будет оказана поддержка агентству в оценке реестров и изучении данных по медицинским услугам, предоставляемым медицинскими учреждениями в рамках обязательного медицинского страхования. Кроме того, филиалы будут принимать соответствующие меры по решению технических проблем, которые могут возникнуть в связи с управлением программным обеспечением, используемым в медицинских учреждениях.

Следует отметить, что в 2020 году планируется организовать деятельность еще восьми филиалов агентства. Указанные филиалы будут функционировать в Шемахе, Гейчае, Шеки, Ширване, Шамкире, Агджабеди, Джалилабаде и Лянкяране. В целом предусматривается деятельность 11 филиалов агентства.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter:@IsmailovaNargis

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.