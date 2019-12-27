Президент AZAL и посол Иордании обсудили открытие нового рейса

27 декабря 2019 16:12 (UTC+04:00)

Президент AZAL Джахангир Аскеров встретился 26 декабря с Чрезвычайным и Полномочным послом Иордании в Азербайджане Сами Асемом Гошехом.

Данная встреча была проведена по итогам официального визита короля Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейна в Азербайджан 10 декабря этого года. В рамках визита Президент Ильхам Алиев дал поручение руководству «Азербайджанских Авиалиний» по открытию прямого авиасообщения между двумя странами.

Джахангир Аскеров и Сами Асем Гошех достигли договоренности, что по завершению всех процедурных вопросов полеты между Баку и Амманом начнут осуществляться с конца мая 2020 года.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю самолетами Embraer 190 авиакомпании Buta Airways.

В ходе переговоров Джахангир Аскеров отметил, что открытие прямого авиасообщения послужит дополнительным стимулом для развития туризма и деловых отношений между двумя странами.

Сами Асем Гошех выразил уверенность, что новый рейс вызовет большой интерес у граждан обеих стран. По его словам, в ближайшее время он проведет переговоры с крупнейшими туристическими компаниями Иордании, представители которых совершат ознакомительный визит в Баку.

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