В Азербайджане утверждены положения о фармацевтических препаратах

БАКУ/Trend/ - Кабинет Министров Азербайджана утвердил положения о фармацевтических препаратах.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабинет Министров, Положения о фармацевтических препаратах призваны обеспечить население более безопасными и эффективными лекарственными средствами, улучшить законодательство в этой области и устранить существующие пробелы.

Положения о фармацевтических препаратах будут регулировать механизмы реализации, отслеживания, регистрации и оценки побочных эффектов лекарств, проведения соответствующих исследований и принятия необходимых мер в области фармакологии. В то же время, в Положениях также определяются обязанности и ответственность поставщиков медицинских услуг и фармацевтических компаний при отслеживании и выявлении побочных эффектов лекарственных средств.

Принятые положения распространяются на все лечебно-профилактические учреждения, независимо от формы собственности и организации, владельцев свидетельств о государственной регистрации лекарственных средств и их агентов.

Принятие указанных процедур позволит создать и развить систему фармацевтического контроля в стране, повысит ответственность всех участников оборота лекарств и обеспечит предоставление населению безопасных и качественных лекарственных препаратов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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