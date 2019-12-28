В Азербайджане вырос объем производства стройматериалов

28 декабря 2019 18:55 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Посевная площадь озимых зерновых культур в Азербайджане увеличилась
Бизнес 18:52
"Узпромстройматериалы" Узбекистана перевыполнили экспортный план в 2019 году
Бизнес 24 декабря 16:36
Объем производства в металлургической промышленности Азербайджана превысил 900 млн манатов
Бизнес 18 декабря 20:14
Розничный оборот текстильной продукции в Азербайджане превысил 6 млрд манатов
Бизнес 18 декабря 19:33
Объем промышленного производства в Азербайджане превысил 42 млрд манатов
Бизнес 18 декабря 16:45
В Азербайджане растет производство электроэнергии
Энергетика 18 декабря 12:11
Лента новостей
В этом году построено 5 новых подстанций - ОАО "Азеришыг"
Энергетика 19:31
Потрясающее поздравление всемирно известного певца азербайджанцам всего мира (ВИДЕО)
Культура 19:27
Статус нефтегазовых проектов Казахстана на декабрь 2019 года
Энергетика 19:21
Количество трудовых договоров в Азербайджане выросло на 161 тыс.
Общество 19:20
Обнародованы проекты ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в уходящем году - детали
Транспорт 19:05
Азербайджанский дуэт в ТОП-10 американской музыкальной службы Apple Music (ВИДЕО)
Звёздный мир 18:59
Посевная площадь озимых зерновых культур в Азербайджане увеличилась
Бизнес 18:52
В Узбекистане разработана концепция “Цифровое месторождение”
Энергетика 18:49
Азербайджанский завод завершил разработку винной продукции
Бизнес 18:41