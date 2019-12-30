Премьер-министр Грузии подвел итоги 2019 года

30 декабря 2019 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Приоритетом грузинского правительства является создание новых рабочих мест, заявил на заседании правительства 30 декабря 2019 года премьер-министр Георгий Гахария.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам премьер-министра, основной задачей правительства в новом году является прежде всего развитие частного сектора, создание новых, конкурентоспособных бизнес структур.

Гахария констатировал 5-процентный экономический рост за последние десять месяцев 2019 года, увеличение прямых иностранных инвестиций на 14 процентов в третьем квартале 2019 года и уверенный рост туристического сегмента страны.

Премьер-министр также подчеркнул важность программы по систематической регистрации земель, которая стартует в 2020 году и будет продолжаться в течении трех лет.

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что земля, как один из ключевых экономических активов, должна быть полностью вовлечена в экономическое развитие страны", - отметил он.

Премьер-министр также коснулся вопроса ускоренной приватизации, добавив, что проект «100 объектов недвижимости для бизнеса» является весьма важным для Грузии.

По словам премьер-министра, в рамках этого проекта всего за несколько недель было продано 28 единиц недвижимости, а привлеченная сумма превышает 45 миллионов лари.

«Этот проект в долгосрочной перспективе принесет еще большую пользу экономике страны», - сказал Гахария.

Официальный курс на 28 декабря – 1 USD/2,86 GEL.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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