Главы Туркменистана и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества

31 декабря 2019 14:43 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президенты Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев обменялись мнениями по телефону о дальнейшем развитии двусторонних отношений соседних стран, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Главы государств констатировали, что эффективность туркмено-узбекского взаимодействия сегодня обусловлена общностью интересов и наличием твёрдой политической воли всемерно углублять конструктивное сотрудничество, говорится в сообщении.

Президенты также говорили о потенциале для наращивания партнёрства в топливно-энергетическом комплексе, транспортно-коммуникационной сфере, агропроме.

Состоялся обмен мнениями и по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что в ноябре стороны договорились продолжить работу над увеличением экспорта продукции производимой в Туркменистане и Узбекистане, включая товары текстильной, шелковой, нефтегазовой, химической промышленности, сельхозтехнику и автомобили.

Отметим, что общий товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном увеличился в 2018 году до 274 миллионов долларов США с 159 миллионов долларов США в 2017 году.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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