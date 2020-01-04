В Азербайджане вырос объем промышленного производства

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре 2019 года объем промышленного производства (объем произведенной продукции и оказанных услуг промышленного характера) в Азербайджане составил 42,2 миллиарда манатов, что на 1,4 процента больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Производство в сегменте ненефтяной промышленности увеличилось на 13,9 процента.

Согласно данным отчета, 70 процентов промышленной продукции было произведено в добывающей сфере, 25,1 процента – в сфере переработки, 4,2 процента – в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, 0,7 процента – в сфере водоснабжения и очистки от выбросов.

Добыча нефти в отчетный период снизилась на 3,4 процента, а добыча газа выросла на 27,1 процента.

В отчетный период был зафиксирован рост на 82,4 процента в производстве готовой металлической продукции, возросла также переработка древесины и производства изделий из нее – на 80,6 процента; табачной продукции – на 55,7 процента; напитков – на 40 процентов; полиграфической продукции – на 39,9 процента; компьютерной, электронной и оптической продукции – на 37,7 процента; продукции прядильной промышленности – на 36,2 процента; в установке и ремонте машин и оборудования – на 30,9 процента; мебели – на 29,5 процента, продукции химической промышленности – на 27,3 процента; фармацевтической продукции – на 24,7 процента; бумаги и картона – на 23,4 процента, резины и пластиковых изделий – на 17,1 процента; одежды – на 11,5 процентов; производстве пищевых продуктов – на 10,4 процента; производства машин и оборудования – на 5,2 процента; строительных материалов – на 4,4 процента; электрооборудования – на 1,3 процента.

Производство обуви и изделий из кожи сократилось на 1,3 процента, производство нефтяных продуктов сократилось на 3,7 процента, электрооборудования – на 11,1 процента, продукции металлургической промышленности – на 11,7 процента, автомобилей, прицепов и полуприцепов – на 24,3 процента, других транспортных средств – на 10 процентов.

Объем производства, распределения и снабжения электроэнергией вырос на 2,6 процента, водоснабжения и очистки от выбросов – на 5,9 процента.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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